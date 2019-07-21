Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'dan Avrupa'ya: Kapıları açarsak hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz, isterlerse deneyelim /21 Temmuz 2019 10:54

Soylu'dan Avrupa'ya: Kapıları açarsak hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz, isterlerse deneyelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'nın kaçak göçle mücadelede Türkiye'yi yalnız bıraktığını öne sürerek, "Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. İsterlerse deneyelim. Sadece sabrımızı taşırmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

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Soylu, Çeşme Ulusoy Limanı’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın TCSG Dost Gemisinde konuştu. 

Türkiye’de kaçak göçmenlere nefes aldırmayacaklarını söyleyen Soylu, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'yi kaçak göç merkezi haline getirmek isteyenlere tarihin en ağır cezaların vereceğiz. İster Türk ister yabancı olsun bu cevabı alacaklar. Bu organizatörlere ve göçmen kaçakçılarına nefes aldırmayacağımız bir döneme giriyoruz. Türkiye kaçak göç meselesini bir yere taşıyacaktır. Bu konuda Avrupa'nın bizi yalnız bıraktığı aşikardır. Sırt sıvazlama ile olmaz. Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. İsterlerse deneyelim. Avrupa Parlamentosu'nda oturacak oradan Türkiye'yi eleştireceksiniz. 300 yıl öncesinin solculuklarını gerçekleştireceksiniz. 150 göçmen geldiğinde etekleriniz tutuşacak. Türkiye'ye oradan hakaret edeceksiniz. Sadece sabrımızı taşırmamalarını tavsiye ediyoruz. Biz sağanağı görüyoruz, onlara söylüyoruz, 'Kollarınızı sıvayın Türkiye'nin yaptığı mücadeleye destek olun. Mış gibi davranmayın. Bunu kimse tehdit olarak algılamasın. Türkiye oyalanacak bir ülke değildir. Türkiye büyük mücadele ortaya koymaktadır. Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bunlara hakları olmadığını bir kez daha söylüyorum. Buradan kapıları açtığımızda 6 ay hiçbir hükümetleri dayanamaz" dedi.

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