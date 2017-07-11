'Kılıçdaroğlu'na bilemiyorum ne yapılır ileride?'

Kılıçdaroğlu'nun 'bu görüntüleri ben izledim' şeklindeki sözleri olduğunu söyleyen Kuzu, havuz medyasında çıkan haberleri kaynak göstererek Kılıçdaroğlu'na bunlar sorulmadı, ben bilmiyorum bir işlem yapıldı mı ancak Kılıçdaroğlu hakkında işlem yapılabilir' dedi.





Kuzu, havuz medyasında çıkan ve MİT Tırları haberinin Zaman Gazetesi'nden çıktığını öne süren haberi kaynak aldığı konuşmasında 'öyle tahmin ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir işlem yapılmadı, bilemiyorum ne yapılır ileride' şeklinde konuştu