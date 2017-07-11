Samanyolu Haber /Gündem / 'Kılıçdaroğlu'na bilemiyorum ne yapılır ileride?' /11 Temmuz 2017 14:45

'Kılıçdaroğlu'na bilemiyorum ne yapılır ileride?'

AKP'li Burhan Kuzu, Enis Berberoğlu'nu tutuklatan IŞİD'e silah götüren TIR görüntülerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini öne sürerek 'ileriki günlerde onun hakkında bir işlem yapılır mı bilemiyorum' dedi

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

Kılıçdaroğlu'nun 'bu görüntüleri ben izledim' şeklindeki sözleri olduğunu söyleyen Kuzu, havuz medyasında çıkan haberleri kaynak göstererek Kılıçdaroğlu'na bunlar sorulmadı, ben bilmiyorum bir işlem yapıldı mı ancak Kılıçdaroğlu hakkında işlem yapılabilir' dedi. 

Kuzu, havuz medyasında çıkan ve MİT Tırları haberinin Zaman Gazetesi'nden çıktığını öne süren haberi kaynak aldığı konuşmasında 'öyle tahmin ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir işlem yapılmadı, bilemiyorum ne yapılır ileride' şeklinde konuştu
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Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

Kuzu: Bilemiyorum Kemal bey hakkında işlem yapılır mı?

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