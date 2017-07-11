Terör örgütü IŞİD'in lideri Bağdadi'nin öldüğü doğrulandı

IŞİD, Bağdadi’nin öldüğünü doğrulayan ve yeni liderin adının verildiği kısa bir açıklama yayınladı. Ancak kaynak, yeni liderin adına ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

16 Haziran’da Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bağdadi’nin Rus hava saldırıları sonucu Mayıs ayında Rakka’da ‘muhtemelen’ öldürüldüğü belirtilmişti.

23 Haziran’da ise ABD öncülüğünde IŞİD’e karşı başlatılan Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD’nin Bağdadi’nin Rus hava saldırıları sonucu öldürüldüğüne dair kesin bir kanıta sahip olmadığını ifade etmişti.

29 Haziran’da da Rus milletvekili Aleksey Puşkov, Rus Sputnik haber ajansına verdiği bilgide, Bağdadi’nin öldürüldüğüne ilişkin Rus tarafının edindiği bilginin yüzde 100 doğru olduğunu ifade etmişti.