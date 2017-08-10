Samanyolu Haber /Gündem / 'Kılıçdaroğlu tutuklanırsa şaşırmam' /10 Ağustos 2017 17:22

'Kılıçdaroğlu tutuklanırsa şaşırmam'

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın, açıkçası ben şaşırmam" dedi.

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HDP'nin Diyarbakır'da başlattığı Vicdan ve Adalet Nöbeti'nde konuşan parti sözcüsü Osman Baydemir, ''Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın'' ifadelerini kullandı.

Baydemir, "Eğer demokrasilerde bir siyasi parti kendini eleştirilere kapatırsa, bir lider kendisine yapılan eleştiriyi vatana ihanetle özdeşleştirirse bunun adı demokrasi olmaz, bunun adı diktatörlük olur. Muhalefetin görevi yol yöntem önermektir ve kimden gelirse gelsin doğruya doğru demektir'' dedi.

Muhalefetin görevinin iktidarı eleştirmek olduğunu vurgulayan Baydemir, Türkiye'deki yargının bağımsızlığına inanmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Milletvekilimiz İdris Baluken’in yargılanmasına, suçlarına bakıyoruz. Sadece ve sadece yaptığı konuşmalar ve değerlendirmeler. Bugün burada benim, hükümeti ve AKP’yi eleştirmek görevimdir. Eğer ben bunu yapmazsam halkıma karşı sorumlu olurum. İdris Baluken de bunu yaptığı için tutuklanıyor. Yargı bağımsız diyorsunuz yalan söylüyorsunuz."

Siyasetçilerin, yazarların, akademisyenlerin eleştiri yaptığı için tutuklandığını belirten Baydemir, "AKP’yi eleştirme suçu, Erdoğan’ı eleştirme suçu adı altında insanlar tutuklanıyor. 'Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın, açıkçası ben şaşırmam.''
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