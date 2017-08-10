Metro'da bu sefer kaynar su skandalı

Sosyal medyada paylaşılan son iddiaya göre Sezgin Erdoğan isimli bir vatandaşın 13 yaşındaki çocuğunun üzerine, 8 Ağustos günü Kastamonu Pınarbaşı'ndan İstanbul'a seyahat ettiği Metro firma otobüsünde kaynar su döküldü. Otobüsün kaptanı 13 yaşındaki çocuğu ve ablasını Sakarya Hendek'te bir ambulansa bırakarak yola devam etti.





Oğlunun başına gelen olay sonrası Metro'nun genel merkezini arayan Sezgin Erdoğan, "otobüsün içinde seyahat halindeyken oluşacak kazalardan Metro Turizm'in sorumlu olmadığı" yanıtını aldı.





İşte paylaşılan o mesaj ve fotoğraf











