Kılıçdaroğlu 'Man Adası' belgelerinin kendisine nasıl geldiğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.







Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından bazı başlıklar şöyle:





İTTİFAK VE SEÇİM BARAJI





Sayın Bahçeli'nin bu yöndeki açıklaması bence demokrasi açısından doğru. Ama hükümet bunu tercih etmeyecektir. Bahçeli bir çıkış yaptı acaba seçim barajı düşürülür mü diye ama yüzde 10 seçim barajını koruyacağız dediler.





Önümüzdeki süreç zaten bir ittifak süreci olacak. Tek adam rejimi, demokratik parlamenter sistem. Biz demokrasiden yanayız. Saray çevresi demokrasiden yana değil. Kim açık ve net demokrasiden yana tavır koyacak bu önemli. Türkiye Ortadoğu ülkeleri gibi olmalı diyorlarsa o çerçevede oturur düşünür ve kararlarını verirler. Ben hiçbir ülkücünün otoriteden yana olduğuna inanmıyorum. Demokrasi ülkücülerin olmazsa olmazıdır. Ülkücüleri ve milliyetçiler demokrasiden yana tavır alan gruplar olarak görüyorum. Bugün için herhangi bir ittifak söz konusu değil. Demokrasiyi savunanlara evet deriz. ''Kim demokrasiyi savunuyorsa demokrasiden yanaysa yargı bağımsızlığından yanaysa elbette nasıl reddedebiliriz.





SOYLU'NUN ''SEN BİTTİN'' SÖZÜ





Ona yanıt vermedim yanıt vermeye değmez çünkü en azından benim muhatabım olması ama parti sözcümüz ağzının payını verdi. Kalkacak beni tehdit edecek devletin gücünü kullanarak kim oluyorsun sen kimsin beni tehdit ediyorsun? F... ile irtibatı da soruldu. Özgür Bey açıklayacak zaten. Bir kişi çok sık parti değiştirirse o kişinin kişiliği her zaman tartışma konusu olur. Özgür Bey gensoru tarihine kadar süre verdi. Düne kadar Erdoğan hakkında ağıza alınmayacak her şeyi söyleyen bir adam nasıl gelir de İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturur? Dün söylediğini bugün nasıl yalarsın?''





MAN ADASI BELGELERİ







Bir para transferi var mı? Var. Bu Mustafa Erdoğan ile ilgili Swift. Gönderici Türkiye Halk Bankası. Paranın miktarı her şeyi burada yazılı. Para çıkıyor. Alıcı da var gönderici de var. Bu para bir şekliyle gidiyor geliyor.' Bunun bir şirket satışı olduğu söylendi. Kim söyledi? Erdoğan söyledi. Bu şirket satışı kime diye sorduk. Bu ana kadar cevabını almış değiliz. Bellway Limited'in sermayesi 1 sterlin. Para transferi 15 milyon dolar. Nasıl oluyor bu? Belgeler sahtedir dediler birisi de sarayın avukatı onu da baroya şikayet ettik belgeyi görmeden nasıl sahtedir der? Bu şirket satışıdır dediler peki hangi şirket? Man Adası'nda niye şirket kurarsınız siz?''





Önce inkar etmediler bu şirket satışıdır dediler. Peki kardeşim hangi şirket? Neden cevap vermiyorlar? Ben bunu neden soruyorum neden Bellway? neden Man Adası? Bir sterlinlik şirketle 15 milyon dolarlık transferi niçin yapıyorsunuz siz? Kadın musluğu açarken 5 çeşit vergi ödeyecek beyler vergi ödememek için gidecek Man Adası ile ticari ilişkiye girecek. Ben bunu sorunca kıyamet kopuyor. Kılıçdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak zorundadır.





BU BELGELER NASIL GELDİ?





Bize çok belge gelir. Bazen posta ile bazen elden verilir. Hiçbir belgeyi check etmeden kullanmayız. Önce dekontlar geldi sonra swift kayıtları geldi. Yüzde 100 doğru. Bunlar da sahte olabilir dedik başka kanallardan da check ettik. Balbey Limited'in internet sitesine girdik. Benim adım nasıl Kemal ise bunların hepsi yüzde 100 doğru. Şimdi araya devletin istihbarat teşkilarını sokuyorlar. Bu ülkede namuslu on binlerce bürokrat var. Hırsızlığı yolsuzluğa tamammül edemeyen insanlar var. Bir açıklama yapıldı Erdoğan'ın yakın akrabalarının Man Adası'nda şirketleri yoktur dediler. Bakın Ziya İlgen'e ait şirket darbeyi öğrendiği enişteye ait. MASAK'ı emniyet istihbaratı Sermaye Piyasası Kurulu'nu göreve çağırıyoruz.''