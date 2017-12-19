Samanyolu Haber /Gündem / Bugün itibariyle 915 ilaçta büyük zam furyası! /19 Aralık 2017 12:26

Bugün itibariyle 915 ilaçta büyük zam furyası!

Bugün itibariyle eczanelere gidenler, kanser ilacından tansiyon ilacına, antibiyotikten aşıya 915 ilaçta yüzde 16.37 oranında zamla karşılaşacak

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Kış aylarının da gelmesi ile hastalık oranı arttı. Eczaneye giden hastalar bugün itibariyle, kanser ilacından tansiyon ilacına, antibotikten aşıya 915 kalem ilaçta zam ile karşılaşacak.

Yüzde 16.37 zam

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, bugün itibariyle 915 kalem ilaca zam uygularken, 962 ilaçta da fiyat düşüşüne gidecek. 915 kalem ilaca, ilaç firmalarının zam talebi doğrultusunda yüzde 16.37 oranında zam gelecek. 962 kalem ilacın fiyatı da yüzde 14.03 oranında düşecek. Türkiye’deki ilaç fiyatları yurt dışına endeksli olduğundan kaynak ülkede fiyat artışı yapıldığından Türkiye’de zam uygulamaya konulacak.

Şubat ayında da zam yapılacak

Yüzde 12.98’lik enflasyon oranı ile ekonomik darboğaza giren yurttaşı bir zam da Şubat ayında bekliyor. İlaçta döviz kurundaki artış ile yüzde 20’lik bir zammın da Şubat ayında gündeme gelmesi bekleniyor. Şu anda ilaçta döviz kuru 2.32 iken, avro 4.55’i gördü. 1.98 olan avro kuru 2.32’ye taşınmıştı, yüzde 19 zam yapılmıştı. Bu sefer de yüzde 20’lik bir zam bekleniyor.

Zam sonrası ilaçlar çıkar

Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, zam haberlerinin gündeme gelmesinin ardından eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısına değinerek, “Bugün itibari ile ilaçlar zamlı fiyatları ile piyasaya sürülecek. Zammın ardından ‘yok’ ,‘kalmadı’ denilen bir çok ilaç zamlı fiyatı ile piyasaya sürülecektir” dedi.
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