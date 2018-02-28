Kılıçdaroğlu ittifak girişimlerine sıcak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının, “temeli Anayasa olan bir ilkeler platformu” önerisine nasıl baktığı sorusuna, “Ben olumlu bakıyorum. Olabilir, ilkeler belirlenir, eğer bir birliktelik sağlanacaksa o ilkelerden yola çıkılarak yapılır. Türkiye’nin uzlaşmayla yeniden bir Anayasa yapması isteğimizi daha önce deklare ettik” cevabını verdi.





Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin köşesinde şu ifadelere yer verdi:





“ANAYASA referandumunun CHP ile hayır cephesinde buluşan partileri, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı… Peki, bu karar milletvekili seçimini de kapsıyor mu?





Soruyu birinci muhatabı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sorduk, “Hayır…” demedi, hatta bunun adını da koydu:





“Biz ona birleşme diyoruz, ittifak değil. Birlikte hareket etme…”





Daha ilerisine gitmeyip, AK Parti ile MHP’nin getirdiği ittifaka ilişkin uyum yasası teklifine göre karar vereceklerini söyleyince bir daha üsteledim.





“Buna bugünden karar vermek için çok erken” yanıtıyla yetindi, “Milletvekili seçiminde de yapmayız” demedi, kapıyı açık bıraktı…





Uyum yasası teklifine ilişkin eleştirilerini de şöyle sıraladı:





“İttifakla ilgili getirdikleri yasa teklifi eşitlik ilkesine aykırı. Şimdi % 9.90 oy alan kişi parlamentoya milletvekili sokamayacak, % 1 oy alan milletvekili sokacak ittifak dolayısıyla. Sonra seçim güvenliği konusunda, tekliften kaynaklanan ciddi endişelerimiz var. Onların giderilmesi lazım…”





‘KANUNA BAKACAĞIZ’





Teklifi, “12 Eylül rejiminin devamı” olarak değerlendirip ekledi:





“Teklifle % 10 seçim barajını getirdiler, bir de % 50 ve üstü barajını getirdiler. İki barajlı bir sistem oldu ki bunun demokrasiyle bağdaşır bir yanı yok…”





AK Parti ile MHP’nin getirdiği ittifak düzenlemesinin bu haliyle çıkmaması için “parlamentoda mücadele edeceklerini, eğer bu haliyle geçerse de Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini, hukukçularının konu üzerinde çalıştığını” da bildirdi.





CHP’yi HDP ile ittifaka iten açıklamalar ve MHP Lideri Bahçeli’nin sözlerine de yanıtı şöyle oldu:





“Bahçeli bizi hedef almak istiyor. AKP sözcüsü gibi… AKP’nin söylemesi gerekeni Bahçeli söylüyor. O nedenle doğrudan muhatap almıyoruz.”





Milletvekili seçiminde ittifak yapıp yapmayacaklarının da çıkacak kanuna bağlı olduğunu belirtip devam etti:





“Kanunun çıkmasını bekleyeceğiz; nasıl bir teklif çıkacak ortaya. Ondan sonra oturup kendi aramızda bir değerlendirme yapacağız.”





‘İLKE PLATFORMUNA VARIM’





Tüzük Kurultayı’nda Cumhurbaşkanlığı adayını halkın belirlemesine ilişkin bir madde ekleyeceklerini de bildirdi. Daha önce milletvekili seçimi için de aynı hükmün bulunduğunu anımsattı: “Tüzük maddesinde seçeneklerden birisi o; yani halk belirliyor diye bir şey yok ortada. Üç seçenek vardı, 4. seçenek olarak tartışılıp eklenecek oraya…”





İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının, “temeli Anayasa olan bir ilkeler platformu” önerisine nasıl baktığı sorumuza da Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:





“Ben olumlu bakıyorum. Olabilir, ilkeler belirlenir, eğer bir birliktelik sağlanacaksa o ilkelerden yola çıkılarak yapılır. Türkiye’nin uzlaşmayla yeniden bir Anayasa yapması isteğimizi daha önce deklare ettik.”