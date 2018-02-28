Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Trump’ın danışmanlarına para dağıtmış... /28 Şubat 2018 11:28

AKP, Trump’ın danışmanlarına para dağıtmış...

Trump’ın danışmanları Türkiye için çalışmış, önce Flynn şimdi Manafort

SHABER3.COM

Rusya soruşturması kapsamında suçlanan ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya menajeri Paul Manafort’un Türkiye’nin ABD’deki lobi faaliyetlerini yapması için Mercury firması ile çalıştığı ortaya çıktı.

MANAFORT VE GATES DE TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMIŞ

ABD Adalet Bakanlığı’nın pazartesi günü kamuoyuna açtığı belgelere göre, Başkan Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’den sonra şimdi de Manafort ve yardımcısı Rick Gates de Türkiye’nin ABD’deki lobi faaliyetlerinde çalışmış.

Lobi firmalarında çalışanlar, ABD’de başka ülkelerin faaliyetlerini takip edecekleri zaman ‘yabancı çalışan’ olarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. Mercury, bu konuda ihtiyatlı davranarak Türkiye’nin ABD’deki lobi faaliyetlerini yapmak için ‘yabancı bir firma’  olarak kayıt yaptırdı.

YABANCI ÜLKE İÇİN ÇALIŞTIKLARINI KAYIT ALTINA ALDIRMADILAR

Ancak Manafort ve Gates’in Ukrayna için çalıştığı halde, ‘yabancı çalışan’ olarak kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı. Rusya soruşturmasına devam eden Mueller, Manafort’un icraatlarını mercek altına aldı.

Rusya soruşturmasını takip eden özel yetkili savcı Mueller, Ukrayna için çalışan Mercury ve bir diğer Podesta Group fiması’nı ‘yabancı için çalışan şirket kaydı’ yapmadıklarından ötürü firmaları incelemeye aldı. Gates, savcılığa doğru bilgi vermediğini kabul ederek anlaşma yoluna gitti. Mueller’e göre her iki şahıs, “gerçekten Ukrayna Devlet Başkanı tarafından kontrol” edildi. Mercury daha sonra yabancı firma olarak tekrar kayıt yaptırdığını duyurdu.

FLYNN SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyaları devam ettiği bir dönemde, Türk hükümeti ile doğrudan ilişki kurduğunu ve hükümetin talimat ve yönlendirmeleri doğrultusunda danışmanlık çalışmaları yürüttüğünü itiraf etmişti.

Flynn’e ait  Flynn Intel Group ile Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin’in sahibi olduğu Hollanda merkezli danışmanlık şirketi Inovo BV ile anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.
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