Kılıçdaroğlu ile Akşener'in iftar yemeğinde neler konuşuldu?

Kılıçdaroğlu ve Akşener iftar yemeğinde bir araya geldi





Kılıçdaroğlu referandum sonrası hayır bloku ile görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'ne ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu bu kez MHP kökenli muhalif isimler ile iftar yemeğinde biraraya geldi.







Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gerçekleşen iftar yemeğine, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ile Lale Karabıyık da katıldı. Akşener'e ise MHP'den ihraç edilen bağımsız milletvekilleri Nuri Okutan ile İsmail Ok eşlik etti.





”HAYIR’IN KAZANDIĞINI HERKES BİLİYOR”







CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in buluştuğu iftar yemeğinin ardından taraflar, ”Düşünce jimnastiği yaptık” dediler. Kılıçdaroğlu’nun İçişleri eski Bakanı olan Akşener’e ”Sayın Bakan” diye hitap etmesi dikkat çekti. Yemekte, terör, anayasa değişikliği, rejim, adalet sistemi, hayır bloğunun güçlendirilmesi ve ekonomi dahil birçok konunun gündeme geldiği öğrenildi.





Kılıçdaroğlu iftar sonrası yaptığı açıklamada, “Sayın Bakan ve arkadaşları ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Şehitlerimiz var, Türkiye kan ağlıyor. Teröre karşı bütün siyasal partilerin açık ve net tavır alması gerektiğini ifade ettim, terörden çok çektik, çok canlar yandı, gazilerimiz, şehitlerimiz var” dedi ve şunları söyledi:





” İnşallah bu terör biter, Türkiye huzura kavuşmuş olur. Bir referandum süreci yaşadık. Hayır’ın kazandığını hepimiz çok iyi biliyoruz, demokrasiye olan ihtiyacımızı da hepiniz biliyorsunuz. Düşünce özgürlüğü, gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye’yi kabul etmemek gibi bir düşüncemiz var. Dolayısıyla sayın Bakan ve arkadaşlarıyla demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz, demokrasi konusunda hangi adımları atabiliriz diye bir düşünce jimnastiği yaptık, kendilerine ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum”





CENAZEYE GİDİYOR





Akşener de yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu’nun iftar davetine icabet ettik, kendisine teşekkür ederim. Ayrıca, bir helikopterimiz düştü. 13 şehidimiz var. Aynı zamanda 3 şehidimiz de ayrıca vardı. Hepsine Cenab-ı Hak’tan rahmek, milletimize ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yarın bir şehidimiz Çatalca’da toprağa verilecek, oraya katılmak için buradan İstanbul’a döneceğim” dedi.