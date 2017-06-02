Flaş! AKP 15 Temmuz davalarına bakan hakim ve savcıları sattı

AKP milletvekili Tayyar, ilk günden beri cadı avıysa cadı avı diyen hiç mağduriyet yaşanmadığını savunan sayısız KHK'nın baş mimarı Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili gerçek bilgilerin aktarılmadığını öne sürdü:







"15 Temmuz gecesini evde koltuğunda geçirenler bugün ahkam kesiyor. Türkiye'nin her yerinde görülen çatı davalarında bir problem var. F... borsası var! Kimi savcı, hakim, avukatlar bu süreci rant sürecine dönüştürüp para kazandı. Cumhurbaşkanımız'a yargının iç yüzüyle alakalı gerçek bilgiler aktarılmıyor"