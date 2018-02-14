Kılıçdaroğlu bir yıl sonra fark etti: Referandumdan %51.2 hayır çıkmıştı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.





ılıçdaroğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:





"Haklı olduğunuz bir davayı kaybetme şansınız yoktur. Herkes huzur içinde yaşasın istiyoruz. Gerginlik anlayışını ortadan kaldıracağız. Ordumuz Afrin'de ama biz içeride kavgalar, iftiralar yaşıyoruz. Bir ülkeyi sevmek o ülkenin bayrağına sahip çıkmak demektir, o ülkenin insanına sahip çıkmak demektir, herkesi dost olarak görmek demektir, üretmek demektir. Bir ülkeyi sevmek insan haklarına değer vermek demektir.





'CHP KURULTAYI'NDA İNCE'NİN KONUŞMASINI ÇOK BEĞENDİM'





Kurultayda delegelerin seçtiği 60 kişi var, hepsi değerli. 60 kişiden bir MYK oluşturduk, MYK'daki arkadaşlarımız kendi görevlerini yaptıkları sürece başarıyı sağlayabiliriz. Eğitim politakaları, demokrasi, dış politikalarımız sorunlu... Bu sorunları aşmak zorundayız. Ben şunu garanti edebilirim; biz sorunları saptama ve çözüm üretme konusunda en yetkin MYK'yız. Değişim sihirli bir sözcüktür, hayatın her alanında yeniliklere açık olmak zorundayız. Bir sorunu çözeriz ama başka bir sorun ortaya çıkar. Muharrem İnce'nin konuşmasını çok beğendim. Parti içiyle ilgili konuştu ama ben tam aksine Türkiye'nin sorunlarından çıkma konusuna değindim. Muharrem Bey bizim değerli bir arkadaşımız, tabii ki bizim için çalışacak, bizim ortak bir hedefimiz var.





'SEÇİM KARARINI BİR KİŞİ ALACAK'





Ben bazı belediye başkanları görevden alındığında veya kayyum atandığında oralarda hemen seçim yapalım demiştim. Ama buna karşı çıktılar. Şimdi seçim kararını alacak olan parlamento değil aslında. Bir kişi, tek adam alacak. Kararı o alacak, öbür tarafa dikte ettirecek. Çünkü parlamentodaki AKP grubunun bağımsız bir iradesi yok.





'REFERANDUMDA 51.2 ÇIKTI'





Referandumda 51.2 hayır çıktı. YSK'ya çöreklenmiş bir yapı dedi ki 'evet' çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.



