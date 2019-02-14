Kıbrıs çevresinde doğalgaz yatağı keşfedildi

Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre bulunan bu yeni doğalgaz yatağı ile ilgili bilgilerin önümüzdeki hafta içerisinde Amerikan ExxonMobil şirketi tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.







İtalyan haber ajansı “Agenzia Nova”ya Kahire’de düzenlenen EGYPS 2019 kongresi çerçevesinde konuşan üst düzey Kıbrıslı yetkili ise “Kıbrıs açıklarında bulunan doğalgaz yatağının, Mısır’daki Zohr yatağı kadar büyük olmadığını, ancak benzer rezerve sahip olduğunu” söyledi.





Doğu Akdeniz’de bugüne kadar keşfedilen en büyük doğalgaz yatağı olan Zohr’da 30 trilyon fit küp doğalgaz bulunuyor.





Diğer taraftan Türkiye ise bölgede tarihinin en büyük denizcilik tatbikatı olacak olan “Mavi Vatan” tatbikatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.