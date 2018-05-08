KHK'lı mimar ve mühendise tam 1007 yıl çalışma yasağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Yapı Denetim Sistemi’ne kayıtlı olan KHK’li mühendis ve mimarların, “Proje ve Uygulama Denetçisi” “Kontrol elemanı” gibi çeşitli vasıflar altında, yapı denetim şirketlerinde çalışması 3025 yılına kadar engellendi.







CEZA BİTİŞ TARİHİ: 3025





Bakanlığın sisteminde ilgililere tebliğ edilen kararda şöyle denildi:





“Aşağıda belirtilen nedenden ötürü cezalandırıldınız.





Ceza Başlangıç: 26.04.2018





Ceza Bitiş: 26.04.3025





Ceza Nedeni: Kanun Hükmünde Kararnamelerin ekinde bulunan listelerde isimleri yer alan ve 4708 sayılı Kanun kapsamında denetçi mimar ve mühendis, kontrol elemanı, yardımcı kontrol elemanı, yapı denetim kuruluşu ve laboratuvar kuruluşu ortakları ile şirket müdürlerinin ve hâlihazırda yapı denetim faaliyeti içinde belirtilen türde görev yapmakta olan kişilerin faaliyetlerinin engellenerek, görevlerinin sonlandırılması ve söz konusu listelerde yer alan kişilerin bundan sonra da denetim faaliyeti yapmalarına izin verilmemesi, ayrıca bu yönde yapılacak başvuruların da reddedilmesi uygun görülmüştür.”





‘FİİLİ DURUM İTİRAF EDİLİYOR’





Kararı şaşkınlıkla karşılayan mühendisler, “Kamudan hukuksuz biçimde ihraç edildik. Şimdi özel şirketlerde çalışmamız da engelleniyor. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde, mahkemelerin verdiği mahkumiyet kararları yapı denetim sisteminde yer almaya engel hal olarak gösterilmiştir. İhraç işlemi, mahkumiyet kararı değildir, engellenmeyi gerektirmez. Zaten dikkat edilirse, karar herhangi bir kanun ve yönetmelik maddesine dayandırılmıyor, ‘engellenerek’ ifadesi kullanılıyor. Yani fiili durum yaratıldığı itiraf ediliyor” dedi.





‘KARAR TAM BİR REZALET’





Kanuna göre mesleki sorumluluğun gereğini yerine getirmeyenlerin 6 ay – 1 yıl gibi sürelerle yetkilerinin geçici olarak askıya alınabildiğini belirten mühendisler, şunları söyledi:





“Ancak burada tam 1007 yıllık bir ceza söz konusu. Neden 1007 yıl? Bakanlık, hangi kanun ve yönetmeliğe dayanarak, bu cezaya hükmetti? Üstelik bu tarihin sehven yazılmadığı da anlaşılıyor. Çünkü bütün mühendisler için cezanın bitiş tarihi olarak 3025 yılı gösterilmiş. Kanunun vermediği bir yetkiyi bakanlık nasıl kullanabiliyor? Devlet yönetiminde keyfiyetin, zıvanadan çıkmaya dönüştüğünün ibretlik resmidir bu. Düşman hukuku bile böyle değildir. Anlaşılan özel sektörde çalışmamız da engellenerek, ‘ağaç kökü bile yemesinler’ diyorlar. Merak etmesinler, biz namerde muhtaç kalmadan yiyecek bir şeyler elbet buluruz, asıl bakanlık, bu rezil kararını gelecek kuşaklara nasıl açıklayacak, onu düşünsünler.”





Kronos