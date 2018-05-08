Açlık sınırı rakamları ürkütüyor!

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), tarafından açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı verileri açıklandı. Cumhuriyet'in haberine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 56.59 lira, aylık 1,698 liralık harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 14.51, yetişkin bir erkeğin 14.98, 10-18 yaş arası bir çocuğun 16.05, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 11.05 lira.Araştırmaya göre çeşitli gruplar için yapılması gereken harcama miktarları ise;- Süt ve yoğurt 7.35 lira,- Ekmek 3.56 lira,- Katı yağ 2.35 lira,- Sıvı yağ 1.25 lira,- Sebze ve meyve 7.10 lira,- Yumurta 0.83 lira ve- Şeker 0.62 lira oldu.Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 435 lira olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 449 lira, 10-18 yaş bir çocuk için 482 lira, 4-6 yaş bir çocuk için 332 lira oldu. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1,698 lira oldu.Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 5 bin 872 lira oldu. Buna göre 2017 yılının aynı ayına göre yoksulluk sınırı 559 lira, açlık sınırı 162 lira arttı.Her ayın ilk haftasında BİSAM tarafından yayınlanan açlık ve yoksulluk sınırı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksinin açıklanmasını takiben, BİSAM tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı “Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı”nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek hesaplanıyor.Hesaplamada esas alınan kalori miktarları ise;- 4-6 yaşındaki bir kız çocuğu için 1963 kalori,- 15-18 yaş arası bir erkek çocuk için 3244 kalori,- Yetişkin bir erkek 2953 kalori,- Yetişkin bir kadın 2658 kalori olarak açıklandı.