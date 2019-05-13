Samanyolu Haber /Spor / La Liga’da son 45 yılın en başarısız Real Madrid’i /13 Mayıs 2019 22:39

La Liga’da son 45 yılın en başarısız Real Madrid’i

Bitime 1 hafta kala üçüncülüğü kesinleşen Real Madrid, art arda 2 sezonda ligi ilk 2 dışında bitirerek son 45 yılın en kötü istatistiğini elde etti.

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İspanya La Liga’da sezonu üçüncü bitirmesi kesinleşen Real Madrid, art arda 2 sene ilk 2’ye giremeyerek son 45 yılın en başarısız performansını sergiledi.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ligi ilk 2’de tamamlayamayan Real Madrid, en son 1974 yılında böyle bir istatistik elde etmişti. Madrid ekibi, 1972-1973 sezonunda 4., 1973-1974 sezonunda da 8. olmuştu.

Sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon Barcelona’nın 18 ve ikinci sıradaki Atletico Madrid’in 7 puan gerisinde bulunan Real Madrid, 37 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Eflatun-beyazlılar, ligin son haftasında Santiago Bernabeu Stadı’nda oynayacakları Real Betis maçını kaybetmeleri halinde, 1990-1991, 1993-1994, 1995-1996 ve 1998-1999 sezonlarında olduğu gibi toplam 12 mağlubiyete ulaşarak, bu alanda tarihinin en kötü istatistiğini tekrarlayacak.

Bu sezon Kral Kupası ile Şampiyonlar Ligi de dahil edildiğinde 17 mağlubiyeti bulunan Real Madrid, kulüp tarihindeki en kötü sezon olan ve toplam 19 maç kaybedilen 1984-1985 dönemine yakın bir istatistikte bulunuyor.

La Liga’ya bu sezon Julen Lopetegui ile başlayan Real Madrid’de, alınan kötü sonuçlardan dolayı 29 Ekim’de Santiago Solari teknik direktörlüğe getirilmişti. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Ajax’a elenilmesinin ardından Solari ile de yollarını ayıran Real Madrid, 11 Mart’ta Zinedine Zidane ile anlaştı. Kulüp yönetimi gibi gelecek sezonu düşünerek hareket eden Zidane’ın takımda önemli değişiklikler yapması bekleniyor.

İspanyol basınında, son iki haftadır kadro dışı bırakılan Gareth Bale’in gözden çıkarıldığı, Chelsea’nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard ile de anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.
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