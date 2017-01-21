Samanyolu Haber /Gündem / KHK yetkisiyle 12 üniversiteye rektör atandı /21 Ocak 2017 13:53

KHK yetkisiyle 12 üniversiteye rektör atandı

Yaklaşık iki ay önce çıkarılan 676 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) rektörlük seçimleri kaldırılmış, Cumhurbaşkanının atama yapmasına karar verilmişti.

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Erdoğan, Anayasa’nın 130’uncu ve KHK’yla değişikliğe gidilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atamaları gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre atanan rektörler şöyle:

* Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut,

* Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber,

* Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Tilki,

* Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aydın Durmuş,

* Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım,

* Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,

* Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş,

* Yeni kurulan İzmirDemokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper,

* Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Akgül,

* Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,

* Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür,

* Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Türk.

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