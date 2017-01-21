Doktorlar, 'bonservis' ödenerek özel hastanelere transfer edilecek

Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta piyasa hükümlerini kuvvetlendiren ve doktorları bir metaya indirgeyen yeni uygulamasına göre, özel hastaneler, kadrolarına almak istedikleri kamu doktorlarını 'bonservislerini' ödeyerek transfer edecek.





Öte yandan doktorların 'başarı' durumlarını göstermek için karne dönemi başlatılıyor.





Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, uzman doktorlar için Avrupa’daki gibi 5 yılda bir ilgi alanlarına yönelik sınav yapacaklarını belirterek, hastanecilik hizmetinde kaliteye çok önem verdiklerini, böyle yapılacak çalışmalar ile başarılı doktorların ayırt edilebileceğini iddia etti.





KARNE DÖNEMİ





Gümüş, hastanecilik hizmetinde daha kaliteli iş yapmak için çalışma başlattıklarına söyleyerek şöyle konuştu: “Bundan böyle uzmanlığını alan doktor, ‘artık uzmanım’ deyip köşesine çekilemeyecek. Kendisini geliştirmek zorunda kalacak. Bizde 40 bin pratisyen doktor, 80 bin uzman doktor var. Yıllık kaç hastaya baktıkları, kaliteli bakıp bakmadıkları, sonuçların ne olduğu, kaç hastanın vefat ettiği, kaçında komplikasyon oluştuğunu mutlaka kontrol edeceğiz. Karnesi iyi olmayan hekimler eğitime alınarak teşvik edilecek. Doktorların yaptıkları ameliyatları da inceleyeceğiz. Örneğin ameliyatların yüzde 80’i sorunluysa, gerekirse ‘sen şu ameliyatları yapmayacaksın’ dememiz gerekir.”





Bazı doktorların ise kendini ciddi şekilde geliştirdiğini vurgulayan Gümüş, “Uzman doktorlar 5 yılda bir sınava girecek. 5 yıldızlı şehir hastaneleri açıyoruz. Oralarda mutlaka yıldız doktorlar olmalı. Bu doktorlarımızı her ile dağıtacağız. Kendini geliştiren hekimin aldığı ücreti döner sermaye ile mutlaka artıracağız” dedi.





DOKTORA TRANSFER ÜCRETİ





Başarılı doktorların özel sektöre gitmesini istemediklerini söyleyen Gümüş, şöyle devam etti: “Çünkü başarılı bir hekimi kamuda kaybetmek demek, vatandaşın da mecburen o hekim için özel hastaneye gidip para vermesi anlamına gelir. Bir hekim transfer edilmek isteniyorsa bundan sonra Sağlık Bakanlığı’nın mutlaka onayı olacak. Bu hekimlerimiz için hastaneler transfer ücreti ödeyecekler. Alanında çok önde doktorlardan biriyse bu doktor için ödenen transfer ücretinin de bedeli yüksek olacak. Doktorlar bir gecede kurum değiştiremeyecek.”





Gümüş, tüm bu konuları Tıpta Uzmanlık Kurulu’nda tartıştıklarını kaydederek ilgili branş dernekleriyle de çalışacaklarını ve tüm sağlık tesislerini akredite edeceklerini, bütün hastanelerin ruhsatlarının 2017 yılında yenileneceğini duyurdu.