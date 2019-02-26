Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağdurunu vefat ettikten sonra göreve iade ettiler /26 Şubat 2019 16:31

KHK mağdurunu vefat ettikten sonra göreve iade ettiler

KHK’yla ihraç edildikten sonra kanser olan ve genç yaşta hayatını kaybeden Ömer Faruk Arsoy, görevine iade edildi. İşkenceyle öldürülen Gökhan Açıkkolu gibi.

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HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Faruk Arsoy’un göreve iade yazısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’nda bağlı Mersin Devlet Hastanesi’nde bilgisayar teknikeri olarak çalışırken KHK’yla görevinden ihraç edilen Ömer Faruk Arsoy, cilt kanseri hastalığına yakalanmış yaşadığı psikolojik ve ekonomik sıkıntılar sonucu hastalığı hızla ilerlemişti.

Üç ay önce hayatını kaybeden Arsoy, ölümünün ardından görevine iade edildi. Gergerlioğlu, twitter hesabından Arsoy’un işe iade yazısını paylaştı.

“Zulmettiniz, sorgusuz sualsiz terörist ilan ettiniz, ihraç ettiniz, genç yaşta kahrından öldü, şimdi de iade.. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor..!?” diye soran Gergerlioğlu, Arsoy’un işe iade yazısını paylaştı.

İşe iade yazısında Arsoy’un 19.02.2019 tarihli yazıyla görevine iade olduğu görülüyor.



GÖKHAN AÇIKKOLU DA ÖLDÜKTEN SONRA İADE EDİLMİŞTİ
İstanbul Emniyeti’nde gördüğü işkence, şeker hastalığı ilaçlarının verilmemesi nedeniyle hayatını kaybeden, ardından hainler mezarlığına gömülmesi istenen öğretmen Gökhan Açıkkolu da vefatının ardından aylar sonra görevine iade edildi.
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