Uluslararası Af Örgütü gönüllüsünden Gazeteci Parıldak’a dayanışma mektubu

Uluslararası Af Örgütü - Amnesty gönüllüsü Webb’den Parıldak’a dayanışma mektubu Amnesty Kirklees teşkilatı gönüllüsü Felicity Webb cezaevinde tutulan gazeteci Ayşenur Parıldak'a bir dayanışma mektubu göndererek, "şaşkınlık ve üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.







İngiltere’den Amnesty Kirklees teşkilatı gönüllüsü Felicity Webb cezaevinde tutulan gazeteci Ayşenur Parıldak’a bir dayanışma mektubu gönderdi.









15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden hemen sonra gözaltına alınan ve tutuklanan Parıldak’a yazdığı mektubu sesli olarak okuyan ve sosyal medyadan da paylaşan Webb, “şaşkınlık ve üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.





İşte, Felicity Webb’in gazeteci Ayşenur Parıldak’la dayanışma mektubu.





“Sevgili Ayşenur





Hapsedilmen dolayı şaşkınlık ve üzüntü duyuyorum. Benim ve Amnesty International’ın durumunu yakından takip ettiğini ve serbest bırakılman için gayret ettiğini bilmeni istiyorum. En kısa zamanda özgür kalmanı, ailen ve arkadaşlarının arasına katılmanı ümit ediyorum. Lütfen güçlü kal ve seni düşündüğümüzü unutma.





Dayanışma duyguları içinde sana en sıcak selamlarımı gönderiyorum.













GAZETECİLİKTEN 7 YIL 6 AY CEZA





Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Kasım 2017’de yapılan duruşmada tutuklu yargılanan eski Zaman Gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak’a 7 yıl 6 ay ceza verildi.





Parıldak ve avukatının katıldığı duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, daha önce verdiği ve Parıldak’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılması, ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşılması yönündeki görüşünü tekrarladı.





Parıldak, ByLock kullandığı ve suç içerir tweet’ler attığı yönündeki suçlamaları reddederek, “Tek suçum Zaman gazetesinde çalışmak. Keşke çalışmasaydım.” dedi. Parıldak, “Beraatımı talep ediyorum. Çok yoruldum”ifadesini kullandı.





Mahkemenin önce 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı Parıldak’ın ‘iyi hali’ dikkate alınarak cezası 7 yıl 6 ay hapis olarak verildi.