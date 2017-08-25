Samanyolu Haber /Gündem / KHK ile ihraç olan AKP'li vekilin kızı işe iade oldu /25 Ağustos 2017 12:02

KHK ile ihraç olan AKP'li vekilin kızı işe iade oldu

AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin KHK ile ihraç edilen kızı Betül Gökay Samani yeni çıkan KHK ile işe iade edildi.

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Temmuz ayında çıkan KHK ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden Bank Asya'da hesabı bulunduğu için ihraç edilen ve AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin kızı Betül Gökay Samani, bu sabah yayınlanan yeni KHK ile işe iade edildi. 

Kızının KHK ile ihraç edildiğini öğrendiğinde açıklama yapan AKP'li Hüseyin Samani söz konusu durum hakkında "yanlışlık var" yorumunda bulunmuştu. 

Bu sabaha karşı Resmi Gazete’de yayımlanan 693 ve 694 sayılı KHK'larla 922 kişinin ihraç edildiği öğrenilirken 57 kişinin de işe iade edildiği öğrenildi.

İşe iade edilen 57 kişi arasında, AKP’li Samani'nin “istifa etmişti” dediği kızı Betül Gökay Samani de bulunuyor. 

AKP TİPİ ÇİFTE STANDART 

Onbinlerce memur Bank Asya'da hesabı bulunduğu, yasal bir sendikaya üye olduğu ya da çocuğunu özel okula gönderdiği için meslekten ihraç edilirken AKP kriterlerini yerine getiren ve yakın akrabaları etkili kişiler olanlar işe iade ediliyor. Bu çifte standart ülkenin geldiği durumu net şekilde gösteriyor
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