Antalya'daki koksaki virüsü, Rus turizm şirketine kepenk kapattırdı

Terra şirketine bağlı Ted Travel'dan yapılan açıklamada, koksaki virüsü nedeniyle faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.





Açıklamada "Turistlere ve turistik ürün satış sözleşmesi imzalanan müşterilere karşı sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle Terra LLC şirket faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Bu durum şirketin ana satış güzergâhı olan Türkiye'deki karmaşık salgın durumunun taleplerde yol açtığı yüksek düşüşten kaynaklanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.



Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Danışmanı Svetlana Sergeyeva, şu anda Türkiye'de şirketin müşterisi olan 750 müşterisi bulunduğunu, sattığı toplam Türkiye turu sayısının ise yaklaşık 2 bin ilâ 3 bin 500 olduğunu açıkladı.





Rusya Tur Operatörleri Birliği'ne (ATOR) göre, Türkiye'deki Ted Travel müşterileri sorunlarla karşılaşmaya başladı. Müşterilerin otellere yerleşemediği belirtildi.





‘TURİSTLER BUGÜN GERİ GETİRİLMEYE BAŞLANACAK'









Kemer'e Rus turist akını başladı

DHA/LEVENT YENİGÜN

Koksaki nedeniyle 400'den fazla Rus turist Türkiye tatilini iade etmek istedi

Rosturizm'den bir kaynak da Sputnik'e yaptığı açıklamada Ted Travel şirketinin müşterilerinin bugün Rusya'ya getirilmeye başlanacağını söyledi.

Kaynak "Büyük ihtimalle turistler bugün geri getirilmeye başlanacak. Belki bir, belki iki gün içinde getirilecekler. Yaklaşık 800 kişi var" dedi.





Rosturizm Başkanı Oleg Safanov'un da bugün turistlerin geri getirilmesiyle ilgili bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.





‘HER GÜN 700 TURİST GETİRİYORDU'









ATOR Başkanı Maya Lomidze'ye göre, Ted Travel Türkiye'ye her gün 700 turist getiriyordu.



Rospotrebnadzor, koksaki virüsüyle ilgili kurulan ‘acil durum hattı' üzerinden 900'ü aşkın kişiden bildirim alındığını da duyurmuştu.





Rosturizm 11 Ağustos'ta koksaki virüsü vakalarının artması nedeniyle Türkiye tatilleri konusunda Rus turistlere uyarıda bulunmuştu.





Rus REN TV, Türkiye'nin, çok sayıda Rus turistin koksaki virüsünden etkilendiğini gizlediğini iddia etmişti.





Sağlık Bakanlığı da Sputnik'in talebine cevaben basındaki iddiaları reddetmişti.