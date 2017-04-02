Samanyolu Haber /Gündem / 'Keşke tahliye edilmeselermiş' diyoruz /02 Nisan 2017 12:52

'Keşke tahliye edilmeselermiş' diyoruz

Medya davasında serbest bırakılan 21 gazetecinin 13’ünün yeni bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması, 8’inin ise savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmasına aileleri ve avukatları tepki gösterdi.

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Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan gazeteci Murat Aksoy’un eşi Şehriban Aksoy, "dünyada eşi benzeri olmayan bir durumla karşı karşıya kaldıklarını" belirterek, “İnsanlar bütün hazırlıklarını yapmışlar tahliye olacaklar. O sevinçle, koğuşlarına koşuyorlar. Sevdikleri gelmiş onları karşılamaya ama ne oluyor tekrar tutuklanıyorlar. Evlerine geleceklerdi, sevdiklerine kavuşacaklardı. 1 Nisan şakasıymış” dedi. Aksoy, hiçbir bilgi verilmeden cezaevi önünden aşama aşama uzaklaştırıldıklarını belirterek, “Paravanlar kilitlendi. O arada gelen bir iki tane polis aracı bizi endişelendirdi ‘Neler oluyor’ diye. Sonra tahliye oldular çıkacaklar deyip bekledik. Bir sürü askeri yığmışlardı oraya kimse bize bilgi vermedi. Keşke Murat için önce tahliye kararı verilmeseymiş diyorum. Şoktayız hâlâ” dedi.

"Hukukla açıklanamaz"

Atilla Taş’ın avukatı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, tahliyeden sonraki gözaltı kararını “Silahlı terör örgütü üyesi olacak bir durumları yoktu. Tahliye edildiler diye sevindik daha sonra başka bir soruşturmaya dahil edildiler. Bu soruşturma kapsamında daha önce ifade alınabilirdi. Cem Küçük ve diğerleri bu kararda etkili oldu. Rezalet bir durum” sözleriyle değerlendirdi. Daha ağır bir suçlama ile filmin başa döndüğünü dile getiren Akdeniz, “Şu anda Vatan Emniyet’te tutuluyorlar. Ne avukat arkadaşlarla ne de milletvekilleriyle görüşebiliyorlar. Bilgi de alamıyoruz. Bu bir 7 gün daha uzatılabilir. Muhtemelen tekrar tutuklanmalarına karar verilecek. Olacak iş değil. Hukuki açıdan açıklamak mümkün değil” dedi.

"Hukuk dışı düzen"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkemenin serbest bırakma kararı verdiği 21 gazetecinin tekrar gözaltına alınmasına, “Bu karar hukuk dışı yargı düzeninin en ağır uygulamalarındandır. Bu karardan sonra artık kimse zaten var olmayan ‘hukuk devleti’ ilkelerinden, yargıdan ve adaletin kırıntısından söz edemez!” sözleriyle tepki gösterdi. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da “Açık ki; yargı gece yarısı baskı altına alındı ve gözaltı işlemi için yeni bir soruşturma dosyası açtırıldı. Bu olan biteni açıklayabilecek bir mantık ve hukuk kavramı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

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