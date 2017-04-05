Samanyolu Haber /Gündem / Kerkük'te bayrak krizi büyüyor... /05 Nisan 2017 15:11

Kerkük'te bayrak krizi büyüyor...

Referandum ve bayrak tartışmalaraını masaya yatırmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyarette bulunan Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcisi Kekük'te Kürdistan bayrağının indirilmeyeceğini söyledi.

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Rudaw'ın haberine göre bayrak ve referandum konularını görüşmek üzere Bağdat’a ziyarette bulunan Kürdistan Bölgesi heyetinde yer alan Adnan Mufti, Kekük'te Kürdistan bayrağının indirilmeyeceğini söyledi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Kerkük kent yetkililerine ulusal birlik çağrısı yaparak kente çekilen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının indirilmesini istemişti. Bir çok farklı etnik ve dini toplumun birarada yaşadığı Kerkük'de barış içinde birarada yaşama çağrısı yaptan İbadi devlet televizyonundan yayımlanan haftalık basın toplantısında Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'e bayrağı indirmesi çağrısı yaptı ve "Ben bütün Iraklıların başbakanı, siz Kerkük'ün valisisiniz. Bir gruptan yana taraf tutar ve sırtınızı diğer gruplara çevirirseniz bu bir başarı değildir" diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’nden bir heyet Kerkük meselesi ile bağımsızlık referandumu konularını görüşmek üzere Irak’ın başkenti Bağdat'ta bulunuyor.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Barzani'nin temsilcisi Adnan Mufti, “Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek. Bu yönde bir karar alınacaksa Kerkük İl Meclisi tarafından alınmalı. Sadece onlar böyle bir kararı verebilir” ifadelerini kullandı. Kerkük'ün yerel yönetimini oluşturan il meclisi 28 Mart'ta kentteki resmi binalara Irak federal bayrağının yanısıra Kürdistan bölgesi bayrağını çekme kararını onaylamıştı.
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