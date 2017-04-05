Demirtaş Cemaatçiymiş!





HDP ifadesini de kullanmayan savcı, "bölücü terör örgütün siyasi kanadının eş başkanlarından biri" ifadesini kullandı.







İddianamede somut parti ismi, somut kişi ismi verilmeden "biri" gibi ifadelerin kullanılması hukuk açısından skandal. Dedikodu üslubunun iddianameye yansıtılması, yargılamanın da ne derece adil olacağının göstergesi.





Siyasi kulislerde ise savcının kastettiği ismin Selahattin Demirtaş olduğu belirtiliyor. Demirtaş, Bugün TV'nin basılıp yayınının kesilmesi sırasında binaya gelip destek vermesi nedeniyle hedef olmuştu.