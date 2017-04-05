Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş Cemaatçiymiş! /05 Nisan 2017 14:59

Demirtaş Cemaatçiymiş!

Cumhuriyet gazetesine İddianamesinin 50. sayfasında HDP'nin eş başkanlarından birinin Hizmet Hareketi'nden olduğu ileri sürüldü. İddianamede hiçbir kanıt ortaya konmadan "Siyasi kanat ic¸in es¸ bas¸kan Fetullahc¸ı ekibin elinde ve evinde yetis¸tirilmis¸tir.” ifadesine yer verildi.

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Demirtaş Cemaatçiymiş!

HDP ifadesini de kullanmayan savcı, "bölücü terör örgütün siyasi kanadının eş başkanlarından biri" ifadesini kullandı. 

İddianamede somut parti ismi, somut kişi ismi verilmeden "biri" gibi ifadelerin kullanılması hukuk açısından skandal. Dedikodu üslubunun iddianameye yansıtılması, yargılamanın da ne derece adil olacağının göstergesi. 

Siyasi kulislerde ise savcının kastettiği ismin Selahattin Demirtaş olduğu belirtiliyor. Demirtaş, Bugün TV'nin basılıp yayınının kesilmesi sırasında binaya gelip destek vermesi nedeniyle hedef olmuştu. 
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