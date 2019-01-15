Kenya'da lüks otelde patlama ve silah sesleri

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otelden patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıkları 2 ayrı patlama sesinin yanı sıra silah sesleri duyduklarını söyledi.
Kenya'nın başkenti Nairobi'deki otel kompleksinden silah sesleri yükseldi. Bir otel çalışanı "saldırı altındayız" ifadelerini kullandı.
Yerel televizyonun yayınladığı görüntülerde otelden dumanlar yükseldiği görülebiliyor.
Polis ise soygun şüphesi üzerine bölgeyi kordon altına aldığını açıkladı. Bölgede çatışmanın sürdüğü gelen bilgiler arasında.
Gelen görüntülerde bazı yaralıların bölgeden kaçmaya çalıştığı görülüyor.
Yerel medya terör saldırısından şüphelenildiğini aktardı. Olaya polislerin yanı sıra askerler de müdahale ediyor.