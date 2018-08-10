Samanyolu Haber /Politika / Kendi iç savaşına odaklanan CHP seçimde mevcut belediyeleri de kaybedebilir... /10 Ağustos 2018 10:28

Kendi iç savaşına odaklanan CHP seçimde mevcut belediyeleri de kaybedebilir...

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde mevcut belediyeleri dahi kaybetme olasılıklarının dillendirildiği ileri sürüldü.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından duyurulması beklenen yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) hangi isimlerin yer alacağına dair kulisler hız kazandı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Kılıçdaroğlu 'nun yeni MYK'da parti içi tansiyonu düşürmek için 'denge' gözeteceği, bu nedenle seçimli olağanüstü kurultay için imza verenlere de yer vererek o kanatta bir kırılma bekleyeceği belirtiliyor.

Kısa süre kalan seçimler nedeniyle yerel yönetimlerde başarı kazandıracak, örgütten gelen isimlere yer verilmesi de gündemde.

17 olan genel başkan yardımcılığı sayısının 12'ye düşürülmesinin planlandığı belirtilirken, yerel seçimlerde belediye başkanlığı isteyenlerin, yeni MYK'da olmayacağı konuşuluyor.

Kulislerde yeni MYK'da görev verilebilecek isimler arasında, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için Oğuz Kaan Salıcı'nın adı öne çıkıyor. Hukuk İşleri için Haluk Pekşen, Eğitim Politikaları için Yıldırım Kaya isimleri dillendirilirken, Yüksel Taşkın, Yunus Emre, Gökhan Zeybek, Orhan Sarıbal yeni MYK'de adı geçenler arasında. Bülent Tezcan'ın alanının değiştirilip kendisinin kalabileceği ifade edilirken, Gamze Akkuş İlgezdi, Faik Öztrak, Ünal Çeviköz gibi mevcut MYK'de yer alan isimlerin yeni MYK'de da olabileceği belirtiliyor.

'YEREL SEÇİMLER ZORDA'

İsimler netleşmese de kulislerde yeni MYK'yi oldukça zor bir dönemin beklediğinin altı çiziliyor. Parti içi tartışmalarla seçim değerlendirilmesi dahi yapılamayan ve yerel seçimlere odaklanamayan CHP'de yerel seçim senaryoları iç açıcı değil. Kulislerde parti içi karışıklığın ancak Ankara veya İstanbul gibi birçok büyükşehrin alınması durumunda bitebileceği belirtilirken, mevcut belediyeleri dahi kaybetme olasılıkları dillendiriliyor. Bu karanlık tablonun en büyük nedeni olarak da, 24 Haziran için umudu yükseltilen seçmene beklediğinin verilmediği gibi, seçim sonrası sürecin de kötü yönetilmiş olması gösteriliyor. CHP seçmenin partiye olan güvenini yitirdiği konuşuluyor.

Cumhuriyet
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kendi iç savaşına odaklanan CHP seçimde mevcut belediyeleri... Sonraki Haber >>

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:09