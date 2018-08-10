Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Bu akşama kadar şok önlemler alınmazsa ekonomi çöker' /10 Ağustos 2018 10:22

'Bu akşama kadar şok önlemler alınmazsa ekonomi çöker'

Dövizdeki yükseliş ve beraberindeki krizle ilgili alınacak önlemleri konuşan piyasa uzmanlarına göre yapısal önlemler şart.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Yeni Ekonomik Model'in çerçevesine ilişkin açıklama yapacak.

'BU RESMİ EN SON 19 ŞUBAT 2001'DE GÖRDÜM'

Bugünkü açıklamalarında yapısal önlemler alıp almayacağı bilinmeyen Albayrak'ın eğer çok net bir kriz yönetimine geçileceği mesajı vermezse döviz kurlarındaki yükselişin önünü alamayacağı belirtiliyor. 

Hazine eski müsteşar yardımcısı Hakan Özyıldız bu tehlikeye dikkat çekti:
''Ben bu resmi 19 Şubat 2001 de gördüm. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Bu akşama kadar şok kararlar alınmazsa ekonomi çökecek. Ama öyle sıradan laflar değil gerçek yapısallar.''


'SABİT KUR MERKEZ BANKASI'NI BATIRIR'

Peki dalgalı kurdan vazgeçilip kuru sabitlerlerse ne olur?

Ekonomist Atilla Yeşilada, buna net bir cevap veriyor:

''26 milyar dolar döviz rezervi 225 milyar açık pozisyonu olan bir ülke sabit kura geçemez! Benim müşterilerimden üçü TCMB'yi batırır bir günde ya!''


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