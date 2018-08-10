'Bu akşama kadar şok önlemler alınmazsa ekonomi çöker'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Yeni Ekonomik Model'in çerçevesine ilişkin açıklama yapacak.



'BU RESMİ EN SON 19 ŞUBAT 2001'DE GÖRDÜM'

Bugünkü açıklamalarında yapısal önlemler alıp almayacağı bilinmeyen Albayrak'ın eğer çok net bir kriz yönetimine geçileceği mesajı vermezse döviz kurlarındaki yükselişin önünü alamayacağı belirtiliyor.

Hazine eski müsteşar yardımcısı Hakan Özyıldız bu tehlikeye dikkat çekti:

''Ben bu resmi 19 Şubat 2001 de gördüm. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Bu akşama kadar şok kararlar alınmazsa ekonomi çökecek. Ama öyle sıradan laflar değil gerçek yapısallar.''