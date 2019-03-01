Kendi anketlerinde bile AKP'nin ülke genelinde oy oranı yüzde 5 düştü





Reuters haber ajansının AKPli yetkililere dayandırdığı haberine göre ülke içinde yaşanan ekonomik zorluk oy oranlarında değişime yol açtı.





AKP için yapılan anketlere göre partiye destek oranı yüzde 36.8 ile 38 bandında. AKP geçen yıl yapılan genel seçimlerde yüzde 42.6 oy almıştı. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ise yüzde 10.5 ile yüzde 11 aralığında oy alıyor.





Ankara'da Yavaş önde





Aynı AKP yetkilisi, İstanbul ve Ankara için de elde ettikleri sonuçları paylaştı. Buna göre Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın 3 puan gerisinde. İstanbul'da ise Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu oylarını artırıyor. İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Binalı Yıldırım arasındaki oy farkı 1.5 puana düştü.





AKP için diğer büyükşehirlerde de tablo aynı





Reuters'ın haberinde 16 yıldır iktidarı elinde tutan AKP'nin zorlu bir seçime hazırlanmasının gerekçesi olarak son bir yılda Türk Lirası'nın yüzde 30 değer kaybetmesi ve ekonomideki gidişat gösterildi.





AKP'ye yakın kaynakların aktardıklarına göre artan işsizlik, enflasyon, şirketlerin iflas etmesi, para biriminin değer kaybetmesi, iki büyük şehirde AKP için olumsuz etkiler doğurdu.





Yıllık enflasyonun yüzde 20 civarında seyrettiği ülkede meyve ve sebzede tanzim satışlara başlanması da ekonominin kötüye gittiğine bir işaret olarak yorumlanması da iktidarın halk desteğinin azalmasına yol açtı.





AKP kaynakları İstanbul ve Ankara için çizilen tablonun Antalya ve Bursa gibi diğer büyükşehirler için de geçerli olduğu görüşünde.





Partiye yakın isimler, yüzde 12,3'lük işsizlik oranı ile gayri safi yurtiçi hasıladaki durgunluğu da işaret ederek, AKP'nin seçmenin güvenini kazanması için öncelikli olarak ekonomik sorunlara çözüm bulması gerektiğini savunuyor.





Konsensus araştırma şirketinin kamuoyu yoklamaları hem İstanbul hem Ankara'da iki güçlü rakiplerin başa baş yarış çıkaracağına işaret ediyor.