Türkiye'de evlilikler azaldı, boşanmalar arttı





Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı 553 bin 202, boşanan çift sayısı ise 142 bin 448 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 10,9 artış gösterdi.





Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.





Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılına göre yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202'ye geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşti. 2018'de boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artarak 142 bin 448'e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1,75 oldu.





İlk evlenme yaş farkının en yüksek olduğı il Kars





Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3 oldu.





İlk evlenme yaş farkının ortalama en yüksek olduğu il 4,5 yaş ile Kars çıktı. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller 2,3 yaş ile Kastamonu olarak kayıtlara geçti. Bu ili 2,5 yaş ile Karabük takip etti.





2018'de kaba boşanma hızı en yüksek il binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi.





Boşanmaların yüzde 37,6'sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,4'ü ise 6-10 yılında gerçekleşti.