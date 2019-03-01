Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de evlilikler azaldı, boşanmalar arttı /01 Mart 2019 18:03

Türkiye'de evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı 553 bin 202, boşanan çift sayısı ise 142 bin 448 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azaldı, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 10,9 arttı.

SHABER3.COM


Türkiye'de geçen yıl evlenen çift sayısı 553 bin 202, boşanan çift sayısı ise 142 bin 448 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 10,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılına göre yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202'ye geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşti. 2018'de boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artarak 142 bin 448'e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1,75 oldu. 

İlk evlenme yaş farkının en yüksek olduğı il Kars

Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3 oldu.

İlk evlenme yaş farkının ortalama en yüksek olduğu il 4,5 yaş ile Kars çıktı. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller 2,3 yaş ile Kastamonu olarak kayıtlara geçti. Bu ili 2,5 yaş ile Karabük takip etti.

2018'de kaba boşanma hızı en yüksek il binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi.

Boşanmaların yüzde 37,6'sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,4'ü ise 6-10 yılında gerçekleşti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de evlilikler azaldı, boşanmalar arttı Sonraki Haber >>

Rus kargo gemisi, Güney Kore’de köprüye çarptı

Rus kargo gemisi, Güney Kore’de köprüye çarptı

Ambulans önüne kıran, yol vermeyen magandaya komik ceza

Ambulans önüne kıran, yol vermeyen magandaya komik ceza

Uçak pistte kayarak spin attı

Uçak pistte kayarak spin attı

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Muhteşem uzay görüntüleri

Muhteşem uzay görüntüleri

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Marangozdan ilginç buluş

Marangozdan ilginç buluş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:30:04