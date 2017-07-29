Samanyolu Haber /Gündem / Kemer'deki 5 yıldızlı otelde yangın /29 Temmuz 2017 10:50

Kemer'deki 5 yıldızlı otelde yangın

Kemer'de bulunan 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangında 400 tatilci itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

SHABER3.COM

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangında 400 tatilci itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Sabah saat 08.00 sıralarında Kemer’in Göynük ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünden henüz nedeni belli olmayan şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oteli bir anda dumanlar kaplarken, otel görevlileri içinde yerli ve yabancı tatilcinin bulunduğu 400 kişiyi tahliye etmeye başladı.

Otel yönetiminin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Otele gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken balkonlarda bekleyen turistleri de itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden kurtardı. 

Bölgede jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen tatilcilere müdahale etti.


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