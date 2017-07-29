Samanyolu Haber /Gündem / Bakan, büyükelçi, meclis üyesi, müsteşar yardımcısı, BTK başkanı /29 Temmuz 2017 11:06

Bakan, büyükelçi, meclis üyesi, müsteşar yardımcısı, BTK başkanı

Hollanda ile diplomatik krize neden olan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşlerinin görevleri şaşırttı. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi olan Ayşe Sayan Kuveyt'e büyükelçi olarak atandı.

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Dışişleri Bakanlığı kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlerinde görevlendirilecek yeni büyükelçilerin isimleri belli oldu. Merve Kavakçı'ın Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur'a büyükelçi olarak atanması tartışma çıkarmıştı. Ancak yeni kararnamede bir detay daha var.

Referandum öncesinde Türkiye ve Hollanda arasındaki toplantı krizinin aktörlerinden biri olan Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi olan Ayşe Sayan Kuveyt'e büyükelçi olarak atandı.

Sayan'ın bir diğer kardeşi olan Nazmiye Sümeyye Sayan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi olduğu biliniyor. Nazmiye Sümeyye Sayan'ın hem müdürü hem de ortağı olduğu DİGİMEG Eğitim Danışmanlık ve Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti AKP'li belediyelerden aldığı yüklü ihalelerle gündeme gelmişti.

Bir başka kardeş Ayşe Hilal Sayan Koytek ise Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda (BTK) müsteşar yardımcılığı görevini yürütüyordu, ancak 25 Mayıs 2016 tarihinde görevinden istifa etmişti.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir başka kardeşi, Ömer Fatih Sayan ise hala BTK başkanlığı görevini yürütüyor.

Sayan kardeşlerin babası olan Avukat Ramazan Sayan'ın Tayyip Erdoğan'a son derece yakın bir isim olduğu biliniyor.


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