Star yazarı Ahmet Kekeç, 'Kemalist darbe ne zaman olur?' başlıklı yazısında, TSK içindeki Kemalist askerlerin NATO destekli bir darbe girişiminde bulunabileceklerini iddia etti.







Kekeç, Kemalistlerin darbe yapmak istediklerini ancak TSK içindeki Kemalist subayların büyük bölümü tasfiye edildiği için şu anda bunu yapacak güce sahip olmadıklarını iddia etti.





Kekeç, "Kemalist bir darbe olursa (“Kemalist” kılığına girmiş F...’cülerin değil, orijinal Kemalistlerin yapacağı darbeden söz ediyorum), hiç şüphesiz, bu da bir “Amerika-NATO darbesi” olacaktır." dedi.