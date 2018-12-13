Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Cocu'yla yollarını resmen ayırdı /13 Aralık 2018 12:00

Fenerbahçe Cocu'yla yollarını resmen ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmelerini karşılıklı olarak feshettiklerini bildirdi.

SHABER3.COM



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki iş birliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.


 
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verildiğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, o günden sonra maçlara Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkıyor. 
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