Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Otoyolda meydana gelen kazaya müdahale eden görevliler yolu kontrollü bir şekilde açtılar. Bu sırada hızla seyreden bir araç önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil yol kenarında görev yapan görevlilerin üzerine doğru gelmeye başladı. Kenarda arkadaşı ile sohbet eden polis memuru Mithil Patel arkadaşını iterek kazadan kurtardı Ancak kendisine otomobilin çarpmasını önleyemedi... Havada takla atan polis memuru yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.