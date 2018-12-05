Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanlığı itiraf belgesini kabul etti... Peki şimdi ne olacak? /05 Aralık 2018 14:28

Adalet Bakanlığı itiraf belgesini kabul etti... Peki şimdi ne olacak?

İşadamı Akın İpek’in iadesi talebiyle İngiliz mahkemelerine Adalet Bakanlığı’nca sunulan ve Türkiye’deki hukuksuzlukları itiraf eden belge gündemde tartışılmaya devam ediyor.

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 Bank Asya, ByLock gibi gerekçelerle, cemaat iltisakı nedeniyle kimsenin tutuklanamayacağının itiraflarının yer aldığı belgenin ortaya çıkmasından sonra dün Londra Büyükelçiliği Adalet Müşaviri Ankara’ya çağrılarak hakkında işlem başlatıldı.



Avukat Murat Akkoç You Tube aracılığı ile yayın yapan Moon Star Tv yayınında Turan Görüryılmaz'ın sorularını cevapladı . İngiltere'deki mahkemeye gönderilen belgenin Türkiye'deki bir çok davayı etkileyeceğini hatırlatan Akkoç AKP iktidarının iç kamuoyuna algı oluşturmaya çalıştığına dikkat çekti.. Adalet Bakanlığının ardında duramadığı belgenin aksi bir belge gönderilinceye kadar geçerli olduğunu söyleyen Akkoç belgenin aksinin yazılması halinde de Türkiye'de adil bir yargının bulunmadığının İktidar tarafından itiraf edileceğini anlattı 

15 Temmuz sonrası siyasi iktidara bakarak karar veren hakim-savcı, işlem yapan kolluk güçlerinin de Adalet Bakanlığı’nın bu evrakıyla suçlarının tescillendiğine değindi. Hürriyeti tahdit, kötü muamele, işkence iddiaları gibi suçların da iktidara bakarak bu kolluk ve yargı mercilerindce işlendiğini hatırlatan Akkoç, konjoktör değiştiğinde siyasi iktidarın bu işleri yapanları ortada bırakacağına dikkat çekti.

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