Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Başbuğ, "Belediyelerin kazanıldığı seçimleri de endişeyle karşılıyorum. Konuşmamın başında vurgulamıştım, o bölgede görev yaptığım dönem olduğunu. Orada görev yaptığım dönemlerde bizim seçim süresince karşılaştığımız husus şu; oy sandığından çıkan sonuçları irade olarak görmemekte yarar var. Oradaki insanlarımızın birçoğu baskı ve korkudan, birçoğu da cehaletinden dolayı böyle sonuçlar çıktı seçim sonuçlarından. Oy pusulalarında her partinin farklı yeri olur. Oradaki halka, cahil insanlarımıza ‘Pusulayı vuracağı mühre ip bağlayıp bir ucunu pusulanın başına koy; diğerini de nerede bitiyorsa oraya vur mührünü’ diyen yapılar vardı. Zannetmeyin ki oradaki insanlarımız gerçekten sağlıklı bir değerlendirme yapıyor, sandığa yansıtıyor." ifadesini kullandı.

