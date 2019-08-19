Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine zam /19 Ağustos 2019 16:33

Benzin ve motorine zam

Motorinin litre fiyatına 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 6 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Ankara'da ortalama 6.07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.24 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6.01 liradan 6.18 liraya, İzmir'de 6.09 liradan 6.26 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 6.61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.54 liradan 6.60 liraya, İzmir'de 6.62 liradan 6.68 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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