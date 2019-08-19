Samanyolu Haber /Gündem / Kayyıma tepki gösterenlere polis müdahale etti... /19 Ağustos 2019 12:58

Kayyıma tepki gösterenlere polis müdahale etti...

Diyarbakır'da seçilmiş belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden halka polis sert şekilde saldırdı. Yurttaşlar yapılanın zulüm olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

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Diyarbakır’da seçilmiş Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçık Mızraklı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyım atanmasını protesto etmek için belediye önünde toplanan yurttaşlara polis saldırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’nın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına yönelik tepkiler sürüyor. HDP’li milletvekilleri, belediye eş başkanları, parti yöneticileri ve yurttaşlar Mızraklı’nın görevden alınması ve yerine kayyım atanmasını protesto etmek için HDP il binasından belediye binasına doğru yürüyüşe geçtmişti. Belediye önüne gelen kitleye polis tomalarla saldırdı. 
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