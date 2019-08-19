Doğa Koleji’nde kriz; 8 bin öğretmene 2 aydır maaşlar ödenmiyor

Ekonomik kriz Doğa Koleji’ni de vurdu. Özel okullardaki fiyatlardaki yüksek artışlara rağmen, öğretmenlerin maaşlarının ödenmediği ortaya çıktı. Doğa Koleji’nde görev yapan öğretmenler, maaşlarını alamamasıyla kamuoyunda gündeme geldi.





Doğa Koleji’nde çalışan sekiz bin öğretmenin 2018 yılının Mart ayından itibaren maaşlarının gecikmeli olarak yatırıldığı ve son iki aydır da maaşlarının ödenmediği ortaya çıktı. Geç yatırılan maaşlarda kesinti yapılırken Bireysel Emeklilik (BES) için sigorta şirketine de ödeme yapılmadı. Geç yatırılan maaşların ardından Mart ayında itibaren maaşlar kesinti yapılarak eksik yatırılmaya başlandı. Mart ayında maaşların yalnızca yüzde ellisi yatırılırken Nisan ayında ise yüzde 30’luk kesinti yapıldı.





Yapılan kesintiler sonucu eksik yatırılan maaşlar bir sonraki aylarda tamamlandı ve mayısta öğretmenlerin büyük bir kısmıyla yeni sözleşme yapıldı. Fakat yapılan sözleşmenin ardından maaşlar yine ödenmedi. Özel okulların öğretmen alımını Mayıs ve Haziran ayında tamamladığı belirten öğretmenler yaz döneminde başka bir özel okulda iş bulmalarının çok zor olduğu söyledi.





İŞ BULMAMIZ ÇOK ZOR

Doğa Koleji’nde çalışan ve ismini vermek istemeyen öğretmen yaşadıklarını şöyle anlattı:





“İki aydır maaşlarımız ödenmediği gibi bizlere hiçbir açıklama yapılmamaktadır. Şu saatten sonra yeni bir okulda iş bulmamız da çok zor, çünkü özel okullar öğretmen alımlarını Mayıs ve Haziran aylarında tamamlıyor. Sesimizi duyan kimse yok. Bölüm başkanları ve bazı okul müdürleri istifa etti.”





YATIRILMAYAN MAAŞA YÜZDE İKİ ZAM!

11 Mart’ta maaşının yarısının, 19 Mart’ta ise diğer yarısının yatırıldığını aktaran bir başka öğretmen ise “Yeni sözleşmelerde yüzde ikilik bir zam oranıyla ‘işinize geliyorsa imzalayın denildi.’ Ekonomik olarak zorluk yaşıyoruz. Haziran ayı maaşımız Temmuz ayında yatırıldı ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun hesabına yalnızca bin TL yatırıldı. İki aydır maaşlarımız yatırılmıyor. Kirası, kredisi ve taksit ödemesi olanlar bu durum nedeniyle zorluk yaşıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için ise Ocak ayından bu yana maaş bordrosunda kesinti görünmesine rağmen sigorta şirketine para transferi yapılmıyor” diye konuştu.





KOLEJİN SAHİBİ TANIDIK ÇIKTI

Türkiye genelindeki 123 kampüsüyle en büyük özel eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji’nin sahibi ise Ömer Saçaklıoğlu. Saçaklıoğlu’nun sahibi olduğu Metal Yapı, Fatih’te bulunan deprem toplanma alanı yanındaki arsası için Fatih Belediyesi’nin inşaat izni vermesiyle gündeme gelmişti. Saçaklıoğlu, Vatan Caddesi’nde bulunan ve inşaat izni aldığı 6 bin 400 metrekarelik arsaya AVM yapmaktan vazgeçerek Kadir Topbaş döneminde KDV hariç 370 milyon TL’ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne satıldığı iddia edildi.





‘TEHDİT EDİLİYORUZ’

İzmir Doğa Koleji’nde de durum farklı değil. Burada da öğretmenlerin maaşları son iki aydır hiç ödemezken, velilerden alınan paraların inşaat şirketine aktarıldığı öne sürüldü. Öğretmenlerin zaman zaman pazarlamacı gibi çalıştırıldığı iddia edilen kolejde yaşananlara tepki gösteren öğretmenlerin ise okul yönetimi tarafından tehdit edildikleri öne sürüldü. Bu okulda çalışan ve ismini vermek istemeyen öğretmen, “Geçim sıkıntısındayız. Bu süreçte bari akşam etütlerini biraz hafifletelim dedik. Müdürlerimiz tarafından ise ‘Bize bu lafları edenler sene sonun da görür bakalım kimlerle anlaşacağız’ diye tehdit edildik” dedi. Kolejde 4 yıldır çalışan bir başka öğretmen de, velilerden alınan tüm paranın inşaat şirketine aktarıldığını söyledi. Bu yaşadıklarının ilk olmadığını vurgulayan öğretmen, “Tepkiler ve yazışmalar sonucunda maaşımızı ancak 2019 Ocak ayında alabilmiştik. Ancak sonrasında bu mali rezalet devam etti.





ÖĞRETMENLER AVM’DE PAZARLAMA YAPIYOR

Bazı öğretmenlerin okulun tanıtımı için AVM’lerde bile çalıştırıldığını belirten öğretmen, “Kurumdan ayrılan öğretmenlerin tamamı hukuki yollarla tazminatlarını almanın peşinde. Noterden çekilen binlerce ihtarname ve tebligatlar var ama kurumun tavrı ‘hakkınızda hayırlısı olsun hocam’ söyleminden öteye geçmiyor. Yıl içinde bize yaşanan bu süreçlerin velilere yansıtılmaması gerektiği ve kayıt iptali olmaması için öğrenciye belli edilmemesi gerektiği söylendi” ifadelerini kullandı.





Kolejde çalışan bir başka öğretmen ise, sözleşmelerinin yenilenmeyeceği söylenerek tehdit edildiklerini söyledi. Öğretmen, “Ayrıca genel merkezi arayıp, mail atıp maaşı soranlarla anlaşılamayacağını söylediler. Haziran ayında her şey düzeldi sandım yeni sözleşme imzaladım ama böyle olacağını bilsem iş arar bulurdum. Maaşsız, parasız bir yaz geçirdik. Kimsenin umurunda değiliz” dedi.