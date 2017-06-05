Samanyolu Haber /Gündem / Kayırmacı Paraşüt rektörün skandal paylaşımı ortaya çıktı /05 Haziran 2017 08:12

Kayırmacı Paraşüt rektörün skandal paylaşımı ortaya çıktı

Eşinin yeni açılan enstitüye sekreter olarak atayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın, kendisinden yardım isteyen bir yurttaşı skandal sözlerle reddettiği ortaya çıktı.

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Cadı avı ile görevden alınan eski rektörün yerine Tayyip Erdoğan tarafından paraşütle Pamukkale Üniversitesi'ne asaleten rektör yapılan Prof.Dr. Hüseyin Bağ'ın, Bereketli İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan eşi Derya Bağ'ı, aynı üniversitenin İslami İlimler Enstitüsü'ne Enstitü Sekreteri olarak ataması gündem olmuştu. 

Eşini "Eşim iki yıllık ilahiyat ön lisans mezunudur. Ayrıca 4 yıllık lisanstan da son sınıfta iki dersi kaldı. İlahiyattan da mezun olacak. Kesinlikle eşime sıfırdan bir iş sağlama olayı değildir" diyerek atayan rektör Bağ, kendisinden yardım ricasında bulunan bir yurttaşı skandal ifadelerle reddetmiş.

Sosyal medya üzerinden, premature bebek Defne için "göz randevusunun alınmadığını ve bu konuda kendilerine yardımcı olunmasını" isteyen yurttaşa rektör Bağ'ın, "Twitter'dan hastane sıra alma servisi başlatmadık henüz" yanıtını verdiği ortaya çıktı.


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