Bir yaşındaki bebek süt için günü yollarda geçiriyor

Eşi 10 aydır tutuklu olan öğretmen Şule Akkaya, Zonguldak’ta süt çağındaki 1 yaşındaki bebeği ve 3, 9, 10 yaşlarındaki çocuklarından ayrılarak 4 gündür gözaltında tutuluyor. Suçlama ise belirsiz. Akkaya’nın süt çağındaki çocuğunu emzirmesi için, bebek her gün 50 km yolu 2 kere gidip geliyor.





Matematik öğretmeni Akkaya 1 Haziran’da gözaltına alındı. Eve gelen polisler 1 yaşındaki süt çocuğunu yanında götürmesine izin vermedi. Çocuklarından ayrı bırakılan anne Akkaya şu an Ereğli’de bekletiliyor. Savcının emri üzerine Zonguldak’a nakledilecek.





Akkaya’nın mühendis olan eşi Ahmet Akkaya 10 aydır tutuklu ve işkenceye maruz kaldığı belirtiliyor.



