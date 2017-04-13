Samanyolu Haber /Gündem / Kayıp Önder Asan'ın otomobili lastiği kesilmiş halde bulundu! /13 Nisan 2017 00:33

Kayıp Önder Asan'ın otomobili lastiği kesilmiş halde bulundu!

Ankara'da peş peşe kaybolan iki kişeden Önder Asan'ın eşi bulduğu ipuçlarını açıkladı.

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Kayıp Önder Asan'ın otomobili lastiği kesilmiş halde bulundu. Eşi savcılığa başvurmasına rağmen deliller toplanmıyor. Savcılar delillerin yok olması için topu birbirine atıyor.

KHK ile kapatılan özel eğitim kurumlarında geçmişte çalışmış olan Önder Asan’ın 1 Nisan Cumartesi gününden bu yana kayıp olduğu ailesi tarafundan sosyal medya üzerinden duyurulmuştu.

Eşi Fatma Asan’ın bugün paylaştığı bilgilerin olayın sıradan bir kaybolma olayı olmadığını ortaya çıkardı. Aile, Önder Asan’ın son görüldüğü çevrede bir ipucu elde edebilmek için görüşmeler yaptıkları sırada Asan’ın kullandığı aracı buldular.

Şentepe otobüs son duraklarına yakın tenha bir sokakta park halinde bulunan aracın tekerinin bıçak ile kesilerek patlatıldığı aile tarafından tespit edildi.

KAÇIRAN KİŞİLER ARACI BAŞINDA PUSU MU KURDULAR

Önder Asan’ın kullandığı aracın son görüldüğü yere yakın tekerinin kesilmiş halde bulunması olayla ilgili birçok soru işaretini beraberinde getiriyor.Asan’ın aracını bulunan yere park edip indikten sonra kendisini takip eden kişilerin aracın tekeri patlatıp tuzak kurmuş olmaları kuvveti ihtimaller arasında yer alıyor.

Aile Asan’ın bu bölgeye aracı ile kendi geldiğini öğrenmiş durumda. Şentepe otobüs durakları civarında kaçırılmış olması, aracının bu bölgede lastiği kesilmiş halde olması olayın planlı ve takipli olduğuna dair kuvvetli emareler.

TURGUT ÇAPAN DA EN SON BU BÖLGEDE GÖRÜLMÜŞ

Ayrıca Fatma Asan eşi Önder Asan'ın son çıktığı binadan bir gün önce kaçırıldığı öğrenilen Turgut Çapan’ın çıktığını ve bunun kamera kayıtlarında olduğu bilgisini verdi.

DELİLLER YOK OLMAK ÜZERE

Mağdur ailelerin 11 Nisan Salı günü Ankara Adliyesine giderek yakınlarının son görüldüğü bölgedeki görüntülerin toplanması için girişimlerde bulundular. Ancak Savcıların müracaat kabul etmeyerek mağdur aileleri bir başka Savcıya yönlendirerek ailelere yardımcı olmadığı öğrenildi.

Olay üzerinden geçen her saat delillerin yok olması ihtimalini arttırıyor. Aileler Çapan ve Asan’ın hayatından endişe ediyorlar.
 
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