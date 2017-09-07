Samanyolu Haber /Gündem / Katliam gibi kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var!.. /07 Eylül 2017 08:35

Katliam gibi kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var!..

Bursa - Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

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Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 
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