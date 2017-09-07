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Katliam gibi kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var!..
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Katliam gibi kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var!..
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07 Eylül 2017 08:35
Katliam gibi kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var!..
Bursa - Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
SHABER3.COM
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
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