Akar'dan o fotoğrafa dair ilk açıklama

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 30 Ağustos törenleri sırasında Kuran okunduğu sırada eşinin başını örtmesine ilişkin konuştu.







Milliyet'ten Serpil Çevikcan'a konuşan Akar, "30 Ağustos resepsiyonunda başını örtmesi ile ilgili yapılan yorumlar hanımefendiyi etkiledi mi, nasıl değerlendirdiniz?" sorusuna, "Yorumları o da takmadı, ben de takmadım. Sırtında şal vardı. Biraz serindi. Hemen üstüne aldı. Kuran’ı Kerim okunurken de şalını başına götürdü. Bu bir refleks. İnanç konusu Allah ile kul arasındadır. Ama olayı nerelere getirdiler. Ta laikliğe kadar hatta Atatürk’e kadar. Dur, yavaş, bu kadar da ileri gitme. Ne alakası var!" şeklinde yanıt verdi.