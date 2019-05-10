Samanyolu Haber /Gündem / Katar'dan Türkiye'ye şok... Türkiye yerine ABD'den satın alacaklar.... /10 Mayıs 2019 10:11

Katar'dan Türkiye'ye şok... Türkiye yerine ABD'den satın alacaklar....

Türkiye'yle yakın ilişkiler içerisinde bulunan Katar'dan şaşırtıcı bir adım geldi. Son yıllarda Türkiye'ye yaptığı yatırımlarla bilinen Katar, buna rağmen Türkiye'nin ürettiği ATAK helikopterleri yerine, ABD'den 3 milyar dolar değerinde 24 tane AH-64E Apache tipi taarruz helikopteri satın aldı.

SHABER3.COM

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar’a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında tahmini 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopteri ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı” ifadesi kullanıldı.

Ajansın bu satış onayını Kongre'ye tebliğ ettiği belirtilen açıklamada, Katar'a daha önce satılan 24 Apache helikopterine ek olarak bu
satışın ülkenin yakın hava desteği kabiliyetine katkı sağlatacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu satışın bölgedeki askeri dengeleri etkilemeyeceği ifade edildi.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD'nin, Katar'a
teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlamış olacak.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Türkiye kamuoyunda son olarak hediye ettiği VIP uçak ve 15 milyar dolarlık yatırımı ile hatırlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Katar'dan Türkiye'ye şok... Türkiye yerine ABD'den satın... Sonraki Haber >>

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Bir evden binden fazla silah çıktı

Bir evden binden fazla silah çıktı

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:05