İŞKUR işsizleri gizliyor









İŞSİZ SAYISI HIZLA ARTIYOR

İŞKUR, şubat ve mart aylarında sadece kayıtlı işsiz sayısını yayınladı. Nisan ve mayıs ayları için ise henüz ortada ne bülten var, ne de istatistik. İŞKUR'un rakamları, kayıtlı işsiz sayısında Aralık 2018'den bu yana büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Aralık 2018'de 3.509.603 olan kayıtlı işsiz sayısının ocak ayında 3.775.660, şubat ayında 3.953.325, mart ayında da 4.048.050'ye çıktığını gösteriyor. Artan işsizlik nedeniyle maaş başvurularında da büyük bir artış gözleniyor. İŞKUR, Aralık 2018'de 577 bin 54 kişiye 543 milyon lira işsizlik maaşı ödendiğini açıklarken, en son istatistik yayınladığı Ocak 2019'da 653 bin 925 kişiye 646 milyon lira maaş ödendiğini açıklamıştı. Şubat ayında yayınlayıp daha sonra kaldırdığı rakamlara göre ise 676 bin 725 kişiye 673.3 milyon lira işsizlik maaşı ödemesi yapıldı. Uzmanlar, işgücü piyasasında iş ve işçi bulmaya aracılık etmesinin yanı sıra aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulamakla yükümlü olan İŞKUR'un istatistikleri gizlemesinin hem kurumun güvenilirliğinin hem de işçilerin maaşlarından kesilerek oluşturulan İşsizlik Fonu'nun yönetiminin sorgulanmasına yol açacağına dikkat çekiyor.

En son şubat ayı istatistiklerini önce yayınlayıp daha sonra web sitesinden kaldıran İŞKUR, daha sonra yayınladığı şubat ve mart ayı bülten ve istatistiklerinin içinden hem işsizlik ödeneği başvurularını hem de ödenen kişi sayısı ve ödeme miktarını çıkardı. Böylece İŞKUR, Türkiye İstatistik Kurumu'nun işsizlik rakamlarına baz teşkil eden öncü rakamları da kamuoyundan gizlemiş oluyor. Çünkü her ay yapılan işsizlik maaşı başvuruları, aynı zamanda o ay ne kadar kişinin işsiz kaldığını gösteriyor.