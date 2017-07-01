Samanyolu Haber /Gündem / Katar'dan 'Türk üssü' açıklaması /01 Temmuz 2017 23:34

Katar'dan 'Türk üssü' açıklaması

Katar, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin krizin sona ermesi için açıkladığı listeyi kabul etmeyeceklerini yineledi. Katar Dışişleri Bakanı listedeki taleplerden Türk üssünü kapatmayacaklarını da vurguladı.

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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Roma’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Doha yönetiminin krizin çözümü için masaya oturmaya hazır olduğunu söylerken “Liste reddedilecek, kabul edilemez. Biz diyalogun sürmesini istiyoruz ancak adil şartlar altında” dedi. Bakan Sani, ayrıca ülkedeki Türk askeri üssünü kapatmayacaklarını, üssün varlığının iki bağımsız ülke arasındaki savunma anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi. Bakan, listedeki isteklerden olan, El Cezire kanalını kapatmayacaklarını da söyledi.
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