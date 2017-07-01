Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Erdoğan'a: 4 gün nerede saklandın? /01 Temmuz 2017 23:49

CHP'den Erdoğan'a: 4 gün nerede saklandın?

CHP'li Tezcan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet yürüyüşüne yönelik eleştirilerine yanıt verdi. "15 Temmuz darbesine direniş babanızın malı değildir" diyen Tezcan Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi ve sonrasına ilişkin sorular yöneltti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adalet Yürüyüşü’ne dönük eleştirilerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yanıt verdi. Yürüyüş sırasında gazetecilere açıklama yapan Tezcan şunları söyledi:

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nın adalet yürüyüşünden rahatsız olduğunu biliyoruz. MHP gibi muhalefet istiyor. Allah muhabbetinizi artırsın. Majesteleri muhalefeti yaratma çabasını iktidar açısından anlarım. Ama MHP yönetimi açısından anlamak mümkün değil.  Biz majestelerinin muhalefeti olmaya soyunmadık. Biz iktidar olmaya talibiz. Bunun için de mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.

ERDOĞAN’IN NORMAL GÖZÜ DE KAPALI: Şehitlerin adını yürekten almadığımızı söylüyor. Erdoğan’ın gönül gözü kapalı, normal gözü de açık değil. Yoksa şehit ailelerinin burada yürüdüğünü görürdü. 15 Temmuz darbesine direniş babanızın malı değildir. O darbeye hep beraber direndik. Meclise bomba düşerken biz oradaydık.

HANGİ TANKIN ÜZERİNE ÇIKTINIZ: Devletin 3 uçağıyla koruma ordusuyla kendinizi koruyacaksınız. Sizin kendinizi korumanız hak ama ana muhalefet liderinin koruma önlemi alması haram. Böyle bir anlayış kabul edilemez. O zaman şunu sorarlar: Hangi tankın üzerine çıktınız. Var mı bir tankın üstünde fotoğrafınız gösterin. Ankara’ya neden 4 gün sonra geldiniz. 4 gün Ankara güvenli değil diye İstanbul’da nerelerde saklandınız. Benim genel başkanım ertesi gün Ankara’daydı.

MİLYONLAR YÜRÜYECEK: Sen neredeydin AK Parti genel başkanı? Devletin koruma ordusu seni koruyordu, neden gelmedin? Yenikapı’da doğru söyleyip Ankara’da şaşarak bu iş olmaz. Yenikapı’da teşekkür ediyordun. Ne oldu? Şimdi tehlike başladı, 2019 göründü, mazlumların sesi sokaklara döküldü, adaletin sözcüsü sokaklara döküldü, adaletin kılıcı Kılıçdaroğlu yola çıktı arkasından da onbinler yarın milyonlar yürüyecek. Bunun telaşı içindeler.
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