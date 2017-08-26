Samanyolu Haber /Gündem / Katar'dan kritik Türkiye açıklaması /26 Ağustos 2017 14:45

Katar'dan kritik Türkiye açıklaması

Katar Başsavcılığı, Mayıs ayında Katar haber ajansına sanal saldırı düzenlediği gerekçesiyle Türkiye'de 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

SHABER3.COM

Gözaltına alınan kişilerin düzenlediği sanal saldırıların Katar krizinin çıkmasına etki eden faktörler arasında yer aldığı ifade ediliyor. 

Katar Başsavcısı Ali Bin Fetais el-Marri, Mayıs ayında Katar haber ajansının hacklenmesiyle ilgili beş şüphelinin Türkiye'de gözaltına alındığını açıkladı.

"SORGUYA ÇEKİLDİLER" 

Marri'nin yaptığı açıklamada şüphelilerin sorguya çekildiklerini belirtirken nereli oldukları ve diğer ayrıntılarını paylaşmadı. Başsavcı, "Türkiye'deki arkadaşlarımız kısa süre önce bize cevap verdi. Beş kişi gözaltına alındı ve soruşturma altına alındı. Katar savcıları, bu davayı takip etmek için Türk makamlarıyla birlikte çalışıyorlar." dedi.

KRİTİK SİBER SALDIRIYLA SUÇLANIYORLAR

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise QNA’in hacker’ların saldırısına uğradığı ve paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs’taki basın toplantısında, medya üzerinden ülkelerini hedef alan bir kampanya bulunduğunu belirterek, “Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar’ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
<< Önceki Haber Katar'dan kritik Türkiye açıklaması Sonraki Haber >>

BM'ye nasıl başvuru yapılabilir?

BM'ye nasıl başvuru yapılabilir?

Türkiye’nin AB’ye katılma ihtimali sıfır

Türkiye’nin AB’ye katılma ihtimali sıfır

Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları

Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları

Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları

Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Roma'da mülteci krizi

Roma'da mülteci krizi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:46:20